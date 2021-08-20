Ивлеева и Элджей официально расстались

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью журналу Tatler официально подтвердила сообщения о расставании с хип-хоп-исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей.

Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А ещё побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, — отметила Ивлеева.

Накануне фото совместной прогулки и беседы блогера и журналистки Ксении Собчак попали в Сеть. Авторы Telegram-канала «Только никому», где появились кадры, предположили, что снимки могли быть сделаны во время эксклюзивного интервью Анастасии о расставании с Элджеем.

Слухи о разрыве отношений Ивлеевой и Узенюка возникли после того, как рэпер выпустил в свой день рождения, 9 июля, новый трек, в котором намекнул на развод. Телеведущая через несколько часов в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав: «Нам стало скучно, больше не интересно».

Ранее NEWS.ru рассказывал историю отношений Ивлеевой и Элджея и всё, что известно об их разводе.