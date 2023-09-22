«Испортила себя»: похудевшую на 14 кг Ивлееву обвинили в анорексии Поклонники сравнили похудевшую на 14 кг Ивлееву с Орбакайте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

32-летнюю блогера Анастасию Ивлееву, похудевшую на 14 килограммов, поклонники сравнили с Кристиной Орбакайте, Эвелиной Хомченко и Ириной Хакамадой. Под свежими фото Ивлеевой в блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) с показа Prada в Милане подписчики выразили обеспокоенность по поводу состояния ее здоровья и обвинили в анорексии.

Жесть! Испортила себя похудением! Наедай щёки, Настюшка-худышность! — написала в комментариях Светлана Надымова.

На модном показе Ивлеева появилась в очках в массивной оправе, черном мини-платье с белой майкой и туфлях на каблуках, накрасив губы черной помадой. Волосы Ивлеева собрала в хвост, оставив удлиненную челку.

Поклонница блогера Маруся Суровая предположила, что для похудения Ивлеева использовала запрещенные препараты. Марина Вольтер назвала худобу блогера неестественной. Мария Величко сообщила, что Ивлеева в новом образе выглядит как 50-летняя женщина.

Настя что ты сделала с собой? Ну была же красоткой. Обидно видеть такое, очень болезненный вид, поправляйся, — прокомментировала снимки поклонница Анна.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова прокомментировала резкое похудение Ивлеевой, сообщив, что блогер находится в прекрасной физической форме. Медик заявила, что ее нельзя назвать анорексичкой. Тихомирова также добавила, что общество очень любит говорить о вреде резкого похудения, но если человек соблюдает низкокалорийную диету и, соответственно, на ней сбрасывает вес, то вес уходит за счет жира и воды. И если в процессе похудения человек комфортно, нормально себя чувствует, то никакого вреда здоровью не происходит.