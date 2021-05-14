Иск Лозы к Первому каналу насмешил пользователей соцсетей

https://static.news.ru/photo/69f938a4-0f2d-11eb-a689-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Пользователи соцсетей поиронизировали над желанием певца и композитора Юрия Лозы привлечь к ответственности Первый канал за исполнение в эфире песни «Плот» без его разрешения.

Одни комментаторы порекомендовали с осторожностью относиться к песням Лозы и с осторожностью петь их даже дома. Другие написали, что артист «достал со своим плотом», предложили удалить его творчество отовсюду и «забыть, как страшный сон».

Некоторые пользователи удивились тому, что передачи Первого канала вообще кто-то смотрит.

Ранее сообщалось, что песня «Плот» была использована в одном из выпусков шоу «Голос» в октябре 2020 года. За нарушение своих авторских прав Лоза потребовал от телеканала четыре миллиона рублей и ещё один миллион — в качестве компенсации морального вреда.

Дата судебного разбирательства по иску певца пока не назначена. Однако Роскомнадзору поручено заблокировать ссылки на выпуск шоу, в котором прозвучала композиция.