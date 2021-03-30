Ирина Безрукова объяснила, почему у них с Сергеем не было детей

https://static.news.ru/photo/d1139ac2-ac21-11e9-b562-fa163e074e61_660.jpg Ирина Безрукова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая супруга Сергея Безрукова рассказала, что с первого дня отношений с актёром они говорили о детях и очень хотели завести их. Но судьба распорядилась так, что Ирина и Сергей так и не стали родителями.

Дело в том, что мы всё время пытались и продолжали пытаться. Мы — два абсолютно здоровых человека. Я не знаю, может это судьба, — сказала Ирина Безрукова в телепередаче «Судьба человека».

Она призналась, что они никогда ничего не предпринимали, чтобы у них не было детей. Врачи разводили руками.

Актриса подтвердила слова своего бывшего супруга о том, что они никогда не ссорились, всегда уважительно относились к мнению друг друга.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Ирины Безруковой трагически ушёл из жизни. Женщина недавно почтила память Андрея детским фото и совместными кадрами с наследником. Парня не стало 14 марта 2015 года в возрасте 25 лет. «Именно в этот день не стало моего нежно любимого и единственного сына Андрюши... Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. Пусть даже на такой непродолжительный срок», — написала она.