https://static.news.ru/photo/0a957662-be6a-11e9-92a8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский телеведущий Владимир Соловьев жёстко отреагировал на высказывание певицы Ольги Бузовой, в шутку назвавшей себя блокадницей. По его словам, это заявление является очередным подтверждением низкого интеллектуального уровня певицы.

Ясно, что она не хотела сказать ничего оскорбительного, но когда нам пытаются рассказать, что Бузова прекрасный и образованный человек, а потом ты видишь, как этот человек облизывает тарелку, то весь выстроенный образ моментально рушится, — цитирует его « URA.RU ».

Журналист посоветовал артистке больше молчать. Он добавил, что у артистки «глупая душа», в связи с чем её остаётся только пожалеть.

Ранее News.ru писал. что депутат Госдумы Дмитрий Свищёв решил отправить певице и ведущей Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда. Парламентарий заявил, что шутить на тему блокады непозволительно. Он предположил, что причиной поступка Бузовой стала нехватка знаний по данной теме.