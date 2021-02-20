Иллюзионист Сафронов показал маму, которая ради него бросила работу

https://static.news.ru/photo/bfb3f614-7407-11eb-8a14-96000091f725_660.jpg Сергей Сафронов Фото: safronov_sergey/instagram.com

В одном из выпусков «Битвы экстрасенсов» братья Сафроновы рассказали, что выросли в простой семье, а их мама, увидев творческие задатки Ильи, Сергея и Андрея, бросила работу инженера и пошла работать техничкой, чтобы больше времени уделять детям.

Мама, я тебя люблю. Я говорю спасибо тебе за то, кто я есть. Что ты воспитала меня. Подарила мне братьев. Любовь. Я каждый день прошу Бога, чтобы ты была здорова и никогда не плакала. И чтобы ты видела, как прекрасен этот мир. Люблю тебя больше жизни, — написал в Instagram Сергей Сафронов.

Он также опубликовал фото, на котором изысканная леди в шляпке сидит на заднем сиденье дорогого автомобиля, и в ней уже невозможно угадать бывшую уборщицу.

Известно, что отец будущих иллюзионистов тоже работал инженером на заводе и подрабатывал, чтобы прокормить семью. Воспитание детей было в основном заботой матери. Она покупала им книги о фокусах, водила на занятия танцами и актёрским мастерством, а также — на кастинги. В итоге братья в детстве снялись в «Ералаше» и «Фитиле», а после 9-го класса поступили в цирковое училище.

Как писал NEWS.ru, Анна Заворотнюк опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала о состоянии мамы, актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, и своих переживаниях. Девушка призналась, что живёт с «ощущением дыры в груди», ведь болезнь родного человека — самое страшное, что с ней случалось, и ходит к психологу. Анна опубликовала эмоциональный пост в Instagram и сопроводила снимком, сделанным в 2017 году. На фото Анастасия с дочкой сидят в автомобиле. Девушка призналась, что тема болезни матери для неё сложная и закрытая тема, но она всё же висит над ней как дамоклов меч. Анна не отрицает, что её мама публичный человек, но постоянные звонки журналистов и предложения сняться в телешоу больно ранят Анну.