Дочь Заворотнюк не сдержала эмоций и раскрыла правду о болезни матери

https://static.news.ru/photo/2d72221c-7376-11eb-a484-96000091f725_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк опубликовала эмоциональный пост в котором рассказала о состоянии мамы актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием и своих переживаниях. Девушка призналась, что живёт с «ощущением дыры в груди», ведь болезнь родного человека — самое страшное, что с ней случалось, и ходит к психологу.

Анна опубликовала эмоциональный пост в Instagram и сопроводила снимком, сделанным в 2017 году. На фото Анастасия с дочкой сидят в автомобиле. Девушка призналась, что тема болезни матери для неё сложная и закрытая тема, но она всё же висит над ней как дамоклов меч. Анна не отрицает, что её мама публичный человек, но постоянные звонки журналистов и предложения сняться в телешоу больно ранят Анну.

Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему, — рассказала девушка.

Анна очень устала от бестактности людей, постоянно задающих вопросы, иногда очень личные, но не хочет, чтобы её жалели. Боль, продолжила Анна, никуда не уходит и «огромная дыра в груди то становится меньше, то заполоняет все тело».

Фотографию, которую дочь Анастасии Заворотнюк прикрепила к посту, она назвала «моментом абсолютного счастья», а вот последние два года стали для неё самыми тяжёлыми в жизни.

Ранее сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по элитному посёлку Крёкшино выразил беспокойство тем, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» совсем не выходит на улицу. За последние полтора года мужчина ни разу не видел артистку, хотя ранее часто встречал её. По его словам, в Крёкшино все скучают по звонкому голосу и неповторимой улыбке актрисы, писал NEWS.ru.