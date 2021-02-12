«Держат взаперти»: сосед Анастасии Заворотнюк обеспокоен состоянием актрисы

https://static.news.ru/photo/44d2397e-6de0-11eb-9bd5-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по элитному посёлку Крёкшино обеспокоен тем, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» совсем не выходит на улицу.

За последние полтора года мужчина ни разу не видел артистку, хотя ранее часто встречал её. По его словам, в Крёкшино все скучают по звонкому голосу и неповторимой улыбке Анастасии Заворотнюк.

Немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю, — цитирует соседа актрисы Teleprogramma.pro.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила фанатам на вопросы о состоянии своей звёздной мамы. Девушка заявила, что не хотела бы говорить об этом, и объяснила почему. Девушка отметила, что на текущий день её единственное желание — это чтобы Анастасия уже выздоровела и смогла находиться рядом со своей семьёй. Наследница актрисы поблагодарила всех за поддержку. Особенно она благодарна тем людям, которые не задают лишних вопросов. Тем не менее некоторые фанаты не унимаются. Некоторые из них не только активно расспрашивают девушку в соцсетях о состоянии онкобольной артистки, но и просят показать её фото. На это Анна закономерно возмущается такими бестактностью и цинизмом.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении состояния её здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком, писал NEWS.ru.