«Хочется несколько выдохнуть»: Митя Фомин рассказал о планах на 2024 год Митя Фомин рассказал о желании поехать на горнолыжные курорты России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Митя Фомин за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» признался журналистам, что в наступающем году хотел бы побывать на горнолыжных курортах России, куда он еще почти не заглядывал. Также музыкант поделился творческими планами и сообщил о грядущем дуете с певицей, которая давно ни с кем не выступала.

Знаете, хочется несколько выдохнуть и поехать на горнолыжные курорты страны, на которых я еще мало бывал. Я был уже в Башкирии и, конечно же, на Красной Поляне. Хочется Манжерок увидеть своими глазами, именно с горнолыжными трассами, все это хвалят. Хочется поехать в Шерегеш, хочется поехать на Сахалин, там прекрасные трассы, оказывается, — признался Фомин.

Однако главным для него оказался все же не отдых, а работа. По словам исполнителя, главная задача на ближайшее время — выпустить новый мини-альбом под названием «Артист», который Фомин записал с композитором Алексеем Романовым.

И вы знаете, какой там есть дуэт? Вы закачаетесь. Это дуэт-мечта. Эта артистка давно ни с кем не пела дуэтом, она бриллиантовая, она платиновая, она совершенно фантастическая. Это, друзья, Ирина Понаровская, — рассказал Фомин.

Ранее Фомин заявил, что певицы Алла Пугачева, Жанна Агузарова и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли неоценимый вклад в музыкальную культуру современной России. Он добавил, что все-таки называть человека великим при жизни преждевременно.