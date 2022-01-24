Хлебникова прокомментировала состояние лица после пожара

Певица Марина Хлебникова, которую в январе выписали из больницы, рассказала о состоянии своего лица после пожара, передаёт KP.RU. По словам артистки, её лицо в порядке. При этом подруга звезды Наталья Гулькина сообщила, что певица планирует делать пластическую операцию.

Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня всё в порядке! С квартирой всё решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья! — сказала Хлебникова.

По словам подруги артистки Натальи Гулькиной, Хлебникова всё же планирует делать пластическую операцию для избавления от ожогов. Гулькина также отметила, что сейчас звезда чувствует себя хорошо и живёт у друзей.

11 января Хлебникова сообщила, что выписывается из больницы. Она была госпитализирована 18 ноября после пожара в квартире. У звезды зафиксировали 20% ожогов тела. В последнее время состояние артистки оценивалось как удовлетворительное, Хлебникова практически восстановилась. Она перенесла две операции, а в больнице пробыла практически два месяца.