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Хлебникова прокомментировала состояние лица после пожара

10:18, 24 января 2022
Хлебникова прокомментировала состояние лица после пожара Марина Хлебникова Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
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Певица Марина Хлебникова, которую в январе выписали из больницы, рассказала о состоянии своего лица после пожара, передаёт KP.RU. По словам артистки, её лицо в порядке. При этом подруга звезды Наталья Гулькина сообщила, что певица планирует делать пластическую операцию.

Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня всё в порядке! С квартирой всё решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!сказала Хлебникова.

По словам подруги артистки Натальи Гулькиной, Хлебникова всё же планирует делать пластическую операцию для избавления от ожогов. Гулькина также отметила, что сейчас звезда чувствует себя хорошо и живёт у друзей.

11 января Хлебникова сообщила, что выписывается из больницы. Она была госпитализирована 18 ноября после пожара в квартире. У звезды зафиксировали 20% ожогов тела. В последнее время состояние артистки оценивалось как удовлетворительное, Хлебникова практически восстановилась. Она перенесла две операции, а в больнице пробыла практически два месяца.

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