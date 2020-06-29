Хлебникова поразила фанатов молодым видом после обвинений в пьянстве

Друзья! Трек «Чашка кофею» активно штурмует интернет-пространство. Хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в создании песни. Впереди съёмки клипа. Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше, — подписала пост Хлебникова.
Сейчас певице 54 года и она находится в восхитительной форме. Это сразу заметили её фанаты, которые осыпали исполнительницу комплиментами. Поклонники отметили красоту певицы и похвалили за то, что она снова выходит на сцену.
Хлебникова, видимо, оправилась от переживаний, связанных со смертью первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Марина Хлебникова призналась, что неизлечимо больна. Первые признаки болезни проявились ещё в 2005 году. В результате заболевания артистка стала выглядеть старше своего возраста и сильно похудела.