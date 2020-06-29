Шоу-бизнес

Хлебникова поразила фанатов молодым видом после обвинений в пьянстве

07:43, 30 июня 2020
Марина Хлебникова Марина Хлебникова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Марина Хлебникова порядком удивила поклонников похорошевшим видом после того, как певицу обвинили в пьянстве. К тому же она приступает к съёмкам нового клипа.

О своих творческих планах Хлебникова сообщила в Instagram. Певица собирается дать второе рождение хиту «Чашка кофею», на который снимает клип.

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Друзья! Трек «Чашка кофею» активно штурмует интернет-пространство. Хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в создании песни. Впереди съёмки клипа. Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше, — подписала пост Хлебникова.

Сейчас певице 54 года и она находится в восхитительной форме. Это сразу заметили её фанаты, которые осыпали исполнительницу комплиментами. Поклонники отметили красоту певицы и похвалили за то, что она снова выходит на сцену.

Хлебникова, видимо, оправилась от переживаний, связанных со смертью первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Марина Хлебникова призналась, что неизлечимо больна. Первые признаки болезни проявились ещё в 2005 году. В результате заболевания артистка стала выглядеть старше своего возраста и сильно похудела.

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