«Хитрость и мудрость»: продюсер объяснил молчание Пугачёвой на фоне Галкина Продюсер Бабичев объяснил молчание Пугачёвой об СВО желанием переждать время

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание Аллы Пугачёвой на фоне громких заявлений её супруга Максима Галкина о событиях на Украине. По мнению продюсера, это объясняется жизненным опытом, мудростью и хитростью певицы в желании переждать время, пишет «Экспресс газета».

Бабичев считает, что в звёздной семье удар на себя, по всей видимости, решил принять Галкин, который «направо и налево» кричит о своём отношении к нынешней ситуации, причём делает это публично на концертах.

У Аллы Борисовны же роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье, — предположил музыкальный критик.

Но молчание со стороны певицы объясняется не только желанием тихой спокойной жизни, а ещё и опытом, который ей подсказывает, что сейчас надо переждать и дождаться нужного момента.

Вдруг всё это сейчас закончится, и можно будет не сожалеть о том, что было сказано ранее. Мне кажется, что хитрость, мудрость и опыт говорят Пугачёвой о том, что сейчас не время для громких заявлений, — подытожил Бабичев.

Что же касается посещения фильма Серебренникова в Риге, то ничего сверхъестественного в этом нет: артистка с большим уважением относится к творчеству режиссёра и пришла на премьеру поддержать его.

Так и было, когда Серебренников устраивал премьеры в Москве. Пугачёва с Галкиным посещали подобные мероприятия, — пояснил продюсер.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что для примадонны российской эстрады сейчас наступает момент, когда «хочешь не хочешь, а придется определяться со стороной». Не только высказывания ее супруга Максима Галкина, но и посещение артисткой показа фильма режиссера Кирилла Серебренникова вызывают вопросы.