Хирург рассказал об атрофии мышц лица у Алентовой после пластики

https://static.news.ru/photo/61131bb8-8b53-11eb-9380-96000091f725_660.jpg Вера Алентова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вера Алентова испытывает проблемы из-за многочисленных пластических операций. Такого мнения придерживается пластический хирург Иван Володченков, внимательно изучивший снимки 79-летней звезды картины «Москва слезам не верит».

По словам специалиста, артистка не может полностью открыть глаза из-за атрофии лицевых мышц. Им не даёт работать фиброз, которым заросло лицо актрисы, приводит выводы врача «Собеседник».

Хирург уверен, что Алентова два раза делала эндоскопию, прямую подтяжку лба для избавления от нависания век. На последних фото, отмечает доктор, у актрисы чётко видна асимметрия глаз, что также обусловлено увлечением пластическими операциями.

К тому же у актрисы разрез глаз разный. Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века. Это происходит после проведения третьей-четвёртой блефаропластики, — пояснил изданию врач.

Не даёт возможности в полной мере работать мышцам, поднимающим верхнее веко, фиброз. Врач не сомневается, что Алентова удаляла и жировые мешки под глазами, причём не раз. Также актриса явно делала операцию по чек-лифтингу — расширенную блефаропластику с перераспределением мягких тканей щёк, о чём свидетельствуют каждый раз меняющиеся разрез глаз и ресничные линии.

О хирургическом вмешательстве говорят и разные уровни наружных углов глаз. Это можно устранить, но из-за фиброза стопроцентную симметрию придать будет невозможно.

Не один раз Алентова исправляла нос, считает хирург. В итоге кожа в области носа у актрисы стала грубой и с явными изъянами. Пострадали у артистки от пластических операций и губы. Вполне возможно, что это следствие введения в 90-х годах некачественных филлеров. По краю губ прослеживаются чёткие рубцы, видимо, когда удаляли гель.

Специалист пришёл к выводу, что Алентова омолаживалась и с помощью нитей, но они со временем не оказывают должного эффекта, приходится идти на подтяжку лица. Фиброз мешает работать нервам, расположенным на мимических мышцах, о чём свидетельствуют опущенные уголки губ.

Что касается шеи Алентовой, то над ней также основательно поработали хирурги. На ней не наблюдается ни единого кольца Венеры или даже намёка на них.

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