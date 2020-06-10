Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

https://static.news.ru/photo/0d683402-ab0d-11ea-b49f-fa163e074e61_660.jpg Анна Хилькевич с дочерью Машей Фото: annakhilkevich/instagram.com

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью. Она решила изменить имя младшей дочери.

По словам артистки, маленькая Маша называет себя Аней. Звёздные родители не знают, почему это произошло. Многие их друзья, когда Хилькевич была беременна, советовали назвать девочку Марианной. Однако семейство отказалось от этого предложения.

Так интересно, наша Машенька, когда спрашиваешь как ее зовут, чаще всего отвечает «Аня», а когда я была беременна ей, несколько человек советовали назвать малышку именем «МариАнна», но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!» — поделилась актриса.

Она обязательно пойдёт в ЗАГС, чтобы внести эти изменения в свидетельство о рождении. Но пока эти госучреждения закрыты из-за пандемии.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Валерия заявила, что её дочь решила пойти по её стопам и связать жизнь с музыкой. Именно поэтому девушка решила отказаться от имени Анна. Шена Шульгина получила новый паспорт.