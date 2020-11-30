Хазанов оценил таланты комиков Comedy Club

https://static.news.ru/photo/7f60fd72-3399-11eb-9deb-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Геннадий Хазанов, который 1 декабря отмечает 75-летие, высказался о талантах резидентов Comedy Club. Артист признался, что не очень-то следит за разговорными жанрами на телевидении, но знает, что в шоу есть талантливые люди.

С творчеством Павла Воли или Гарика Харламова артист эстрады знаком плохо, но даже над этим Хазанов сумел пошутить в своём стиле:

Знаю лишь, что там есть талантливые люди. Но такой успех, как у Зеленского, им не грозит.

Артист оказался суров и творчеству собственной дочери Алисы, которая является одновременно артисткой, режиссёром, продюсером. Хазанов не приемлет родственных связей в мире творчества и при оценке работы дочери всегда старается выйти из статуса отца, пишет «АиФ».

Поэтому народный артист не испытывает умиления, когда видит дочь на сцене. Но чувствует к ней гордость, уважение, радость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов заработал в 2019 году 64,5 млн рублей, став самым богатым худруком театров Москвы. Об этом свидетельствуют данные декларации за прошедший год.