Харламов высмеял Асмус и показал, как выглядит его настоящая любовь

https://static.news.ru/photo/61a10e38-0b0f-11eb-987f-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Юморист Гарик Харламов в ролике высмеял свою жену Кристину Асмус, с которой собирается разводиться.

В ролике, показанном в эфире шоу «Камеди клаб» на канале ТНТ, Харламов изображает героя шоу «Харластяк», которому предлагают выбрать невесту.

В заставке к видео говорится: «Мужчина, который этим летом стал одинок, найдёт свою любовь». После чего в кадре появляются невесты, которых комик сразу начинает отвергать. Как оказалось, одну девушку зовут Кристина, вторая — актриса, третья сообщает, что «скоро станет врачом, а пока — интерн». «Вы что издеваетесь что ли?», — не выдерживает «жених».

Четвертая девушка «убила» Харламова, как говорится, наповал.

Привет, я профессиональный переводчик с английского. Сейчас я перевожу очень интересный текст, — сказала она, после чего актёр запустил в девушку розу.

В конце ролика закадровый голос сообщает, что после долгих поисков они нашли подходящую кандидатуру. В это время на экране появляется девушка с усиками, с которой, видимо, комик и будет дальше «строить любовь».

Звёздная пара Харламов — Асмус распалась 22 июня 2020 года. До этого они прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. Известно, что юридическая процедура развода пока продолжается, но оба супруга договорились в равной степени заботиться о дочери.

Ранее российская актриса и модель Анна Калашникова рассказала, что после расставания с Кристиной Асмус Гарик Харламов чувствует недостаток любви и ласки, писал NEWS.ru.