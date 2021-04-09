Харламов высказался о Рудковской, зарабатывающей на детях

https://static.news.ru/photo/446decba-99ca-11eb-b098-96000091f725_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Гарик Харламов упомянул Яну Рудковскую в шутках над создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Сценаристы и продюсеры пришли на шоу Comedy Club на ТНТ.

Харламов представил создателей фильма, который снят по экранизации одноимённого комикса, и назвал его «супергеройским».

«Майор Гром» — самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 80 номеров и 20 книг. То есть вы зарабатываете на детях, как Рудковская? Так, получается? Знаете, как вам надо назвать следующую книгу? «Майор Гром Громыч», — высмеял сценаристов шоумен, заодно подколов Рудковскую.

Создатели фильма пытались отшутиться, сказав, что уже слышали такую фразу. На что соведущий Харламова Павел Воля под общий смех предложил гостям покинуть зал.

Яну Рудковскую действительно часто обвиняют в манипуляции детьми ради популярности и заработка. Продюсер постоянно ведёт блог сына Саши по прозвищу Гном Гномыч и рекламирует каждый его шаг. Из-за этого пользователи считают, что у мальчика просто нет детства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько дней назад прошла церемония вручения премий GQ Super Women. Раут посетили звёзды российского шоу-бизнеса. Байер Ольга Головина оценила стоимость драгоценностей, украсивших отечественных знаменитостей. Самый дорогой аксессуар опознали на пальце продюсера Яны Рудковской — кольцо с очень редким зелёным бриллиантом в форме сердца.