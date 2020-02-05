https://static.news.ru/photo/56961f64-277c-11ea-b1eb-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: twitter.com/Dialog_UA

Резидент Comedy Club Гарик Харламов решил необычным образом поздравить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.

Давайте напишем под последним постом Криштиану один только коммент: Роналду, скинь мяч! — написал шоумен в Instagram.

Поклонники сразу начали атаковать страничку спортсмена. Под его последним постом уже накопилось несколько сотен комментариев от пользователей из России. Фанаты не только поздравляют нападающего с юбилеем, но и просят скинуть мяч.

Через некоторое время юморист опубликовал видео, на котором он с помощью монтажа поёт песню с Роналду.

Ранее NEWS.ru писал о скандальной постельной сцене супруги юмориста Кристины Асмус в фильме «Текст». Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила своему мужу.