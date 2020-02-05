Резидент Comedy Club Гарик Харламов решил необычным образом поздравить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.
Давайте напишем под последним постом Криштиану один только коммент: Роналду, скинь мяч! — написал шоумен в Instagram.
Поклонники сразу начали атаковать страничку спортсмена. Под его последним постом уже накопилось несколько сотен комментариев от пользователей из России. Фанаты не только поздравляют нападающего с юбилеем, но и просят скинуть мяч.
Через некоторое время юморист опубликовал видео, на котором он с помощью монтажа поёт песню с Роналду.
Ранее NEWS.ru писал о скандальной постельной сцене супруги юмориста Кристины Асмус в фильме «Текст». Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила своему мужу.
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