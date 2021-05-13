Харламов посвятил Джигану песню про животных

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Российский юморист Гарик Харламов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал куплет песни, посвящённый рэперу Джигану. По сюжету, музыкант размышляет над невероятными способностями животных и жалеет, что не обладает ими.

Оказалось, что лирического героя природа обделила «коленками, как у зайца», «харизмой карася», «муравьедовой щетиной» и необходимостью «как черепаха прятать яйца».

Незаслуженно мной забытая рубрика «Ночное караоке» возвращается!!! На этот раз это Группа Hi-Fi песня «Не дано», — пошутил Харламов.

Накануне комик в шутку объявил перепись «полных, толстых и жирных людей» для создания партии «Жир». При этом для создания организации шоумен предложил подписчикам в Instagram написать в комментариях, к какой категории они себя относят — к «п», «т» или «ж». Харламов не скрывает, что в последнее время потерял форму и набрал лишний вес. Он спокойно относится к тому, что многие вокруг стали шутить над его поплывшей фигурой. Однако артиста задело, что танцора из Little Big все называют Пухляшом, а его «жирным придурком».

Ранее сообщалось, что российский юморист и экс-участник шоу Comedy Club, ныне сценарист сериала «Внутри Лапенко», Алексей Смирнов рассказал, как ему пришлось жить в квартире Гарика Харламова. Однажды Бульдог предложил ему вместе вести передачу, так и не вышедшую в эфир. Для подготовки эфира Смирнов приехал в Москву, где друг снял ему гостиничный номер, но в итоге поселил Смирнова в своей квартире, так как это было удобнее для работы.