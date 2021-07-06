Гвен Стефани опубликовала фото с тайной свадьбы

Американская певица Гвен Стефани опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с тайной свадьбы. Исполнительница вышла замуж за 45-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона. Ей самой 51 год.

Церемония прошла в имении Шелтона в Оклахоме. Праздник вёл Карсон Дейли, коллега Стефани и Шелтона по шоу The Voice, где и познакомились новобрачные.

Стефани подготовила для шоу два свадебных платья от дизайнера Веры Вонг: длинное и ультракороткое. На первом вышиты имена троих детей Стефани и новобрачных, на втором — два голубя и трое птенцов.

Стефани и Шелтон встречались шесть лет и сообщили о помолвке осенью 2020-го. Для певицы брак стал вторым, а для Блейка — третьим. Трое детей Гвен Стефани родились в предыдущем браке с Гэвином Россдэйлом, у её супруга детей нет.

Гвен Стефани известна как солистка и соосновательница группы No Doubt (1986). Одними из самых знаменитых хитов коллектива являются Just a Girl и Don’t Speak.

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