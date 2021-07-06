Самая красивая женщина планеты поразила Париж нарядом цвета индиго

Американская супермодель Белла Хадид, признанная в 2019-м самой красивой женщиной планеты, поразила парижан и гостей показа знаменитого итальянского бренда образом цвета индиго. Мероприятие прошло в столице Франции. Ролик с выходом звезды на подиум доступен в Instagram-аккаунтах компании и самой Хадид.

Звезда презентовала два наряда. Один из них — мини-платье с блестящими лаковыми сапогами в тон. Второй — вечернее платье со сложной драпировкой на груди и бёдрах. Её образ дополняли крупные серьги и колье золотого цвета. Мягкости добавили нейтральный макияж и гладко уложенные волосы.

Юзеры в комментариях к видео с модного раута назвали выход Беллы Хадид «главным украшением шоу»: «Белла — огонь», «Боже мой! Этот подиум, определённо, Беллы», «Она сногсшибательная».

У 24-летней знаменитости 43,8 млн подписчиков в Instagram. Её старшая сестра — 26-летняя Джиджи Хадид — также является супермоделью. Они прославились благодаря контрактам с известными брендами и агентствами: Chanel, IMG Models, Dior, Calvin Klein и другими.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст подал в суд на крупнейшую сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Он обвинил компанию в подделке сланцев Yeezy Foam Runner, вынудив сеть приостановить продажи. Рэпер ждёт от Walmart сотни миллионов долларов компенсации за явную имитацию дизайна придуманной им обуви. Компания продавала фейковые сланцы за $24,99.