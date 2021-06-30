Рэпер Канье Уэст подал в суд на Walmart за подделку сланцев Yeezy

Американский рэпер Канье Уэст подал в суд на крупнейшую сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Он обвинил компанию в подделке сланцев Yeezy Foam Runner, вынудив сеть приостановить продажи. Рэпер ждёт от Walmart сотни миллионов долларов компенсации за явную имитацию дизайна придуманной им обуви, передаёт TMZ.

Компания продавала фейковые сланцы за $24,99. Они рекламировались на сайте как «Летняя пляжная обувь Foam Runner для мужчин, женщин и детей». Оригинальные Yeezy изначально стоили $75, однако из-за того, что модные сланцы быстро разошлись, перекупщики подняли ценник и могут продавать их и за $475.

На фоне такой цены фейковые сланцы за $24,99 от Walmart смотрелись вполне прилично, но рэпер посчитал , что поведение сети вредит и будет продолжать вредить ему и модели Yeezy.

Судебные разбирательства между сторонами начались ещё весной. Только тогда компания подала иск на Уэста из‑за похожего логотипа сети и Yeezy. Рэпер показал его дизайн в 2020 году, а Walmart использует свой товарный знак с 2007 года.

Ранее сообщалось, что эксклюзивные кроссовки Nike Air Yeezy 1 чёрного цвета продали на аукционе Sotheby's за $1,8 млн. Пара, которую создали в 2008 году, была надета всего один раз — Канье Уэстом на церемонии «Грэмми».