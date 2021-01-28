Гузеева объявила голодовку из-за «нажратых» килограммов

Интернет-последователи телеведущую поддержали. Многие заявили, что и сами намерены в ближайшее время последовать её примеру. Некоторые рассказали о своих былых достижениях в восстановлении фигуры. Ряд юзеров заметили, что после новогодних праздников поголодать было бы неплохо всем.
Были и те, кто отметил, что с Гузеевой голодать будет полстраны. Правда, намёк был в том числе на вынужденную голодовку на фоне общей ситуации в стране и мире.
Впрочем, подписчики заверили, что несмотря на возраст, телеведущая по-прежнему привлекательна. «Может, молодость вернуть и нереально, но есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это вы», — написала одна из поклонниц актрисы.
Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева похвасталась похудевшим на домашней диете мужем. Лишние килограммы были ликвидированы благодаря употреблению здоровой и полезной пищи, приготовленной на пару и без масла.