Гузеева объявила голодовку из-за «нажратых» килограммов

https://static.news.ru/photo/4d7e3862-6150-11eb-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: _larisa_guzeeva_/Instagram.com

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила вернуть былую стройность своей фигуре. Для этого она прибегла к самому типичному в таких случаях способу — голоданию.

О своём намерении главный церемониймейстер шоу «Давай поженимся!» на Первом канале объявила поклонникам в Instagram.

Невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь, — написала она.

При этом Гузеева сопроводила публикацию чёрно-белой фотографией, сделанной в молодые годы.

Интернет-последователи телеведущую поддержали. Многие заявили, что и сами намерены в ближайшее время последовать её примеру. Некоторые рассказали о своих былых достижениях в восстановлении фигуры. Ряд юзеров заметили, что после новогодних праздников поголодать было бы неплохо всем.

Были и те, кто отметил, что с Гузеевой голодать будет полстраны. Правда, намёк был в том числе на вынужденную голодовку на фоне общей ситуации в стране и мире.

Впрочем, подписчики заверили, что несмотря на возраст, телеведущая по-прежнему привлекательна. «Может, молодость вернуть и нереально, но есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это вы», — написала одна из поклонниц актрисы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева похвасталась похудевшим на домашней диете мужем. Лишние килограммы были ликвидированы благодаря употреблению здоровой и полезной пищи, приготовленной на пару и без масла.