Гусева восхитила жюри пасодоблем под грузинскую песню

https://static.news.ru/photo/ab8d378c-642f-11eb-9c33-96000091f725_660.jpg Екатерина Гусева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили исполнили испанский пасодобль в совершенно необычной манере. Актриса и хореограф танцевали под живую музыку в исполнении грузинского рэпера Вахтанга на фоне стелы с надписями на грузинском языке.

Выступление артистов проходило в рамках проекта «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия».

Яркий и страстный по сути танец артисты превратили в некую лезгинку, что не прошло незамеченным. Об этом по окончании выступления заявил судья проекта Егор Дружинин. По его словам, номер вышел ярким, красивым, но несбалансированным.

Пасодобль — это бёдра вперед, подбородок низко, а Грузия — это грудь вперед, глазки опущены, — согласилась с ним Гусева, добавив, что перестраиваться ей было очень тяжело.

Идею постановки попытался объяснить Евгений Папунаишвили, сказавший, что он никогда не забывал о своих корнях и в танце хотел выразить свою любовь к малой родине. Это некоторым образом смутило судью Николая Цискаридзе, который в этот момент выглядел слегка растерянным. Хореограф внимательно читал надписи на стеле, все они содержали признание в любви Грузии.

В итоге пара получила 31 балл, не заняв первую строчку в рейтинге второго дня выступлений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Екатерина Гусева удивила зрителей неожиданным амплуа на «Танцах со звёздами». Вместе с партнёром — хореографом Евгением Папунаишвили — она выдала настолько горячий танец, что буквально заставила зрителей открыть рты.