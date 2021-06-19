Губерниев поднял гонорар на полмиллиона после скандала с Бузовой

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Дмитрий Губерниев увеличил свой гонорар на полмиллиона рублей после скандала с Бузовой. Речь идёт о ведении мероприятий, на которые приглашают известного комментатора, сообщает радио KP.RU.

О повышении стоимости услуг рассказал менеджер одного из столичных агентств. Губерниева пригласили ведущим на свадьбу московского бизнесмена. Изначально это стоило миллион рублей, но после скандала с Бузовой гонорар спортивного комментатора вырос на полмиллиона рублей.

Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева — он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его, — рассказал представитель агентства.

Скандал между Губерниевым и Бузовой разразился на днях в прямом эфире «Матч ТВ». Комментатор стал расспрашивать поющую ведущую о футболе, тут же перебивать её, а когда накал эмоций вырос, пошутил над Бузовой фразой из «Малыша и Карлсона», перестала ли она пить коньяк по утрам.

Экс-ведущая «Дома-2» забавный софизм восприняла на свой счёт, разрыдалась и обвинила Губерниева в хамстве. После тот извинился перед Ольгой на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос NEWS.ru о том, пьёт ли он коньяк по утрам. Журналист сообщил, что не любит крепкий алкоголь.