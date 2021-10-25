«Грустно в 35 так выглядеть»: новый вид Бузовой сравнили с китайской лапшой

Поклонники разочаровались новым образом Бузовой и даже сравнили её причёску с лапшой быстрого приготовления. Ведущая появилась в очередном выпуске шоу «Звёзды в Африке» с головой в мелких кудряшках.

Фанаты в Instagram сравнили Бузову с куклой, припомнили ей, что она носит чужие волосы, и посоветовали сменить стилиста. Причёску телезвезды в виде уложенных на макушке и закрывающих лоб мелких кудряшек подписчики назвали и вовсе неудачной, сравнив её с «Дошираком».

Ольга Бузова и Михаил Галустян Кадр из программы "Звёзды в Африке"

«Какой-то доширак на голове. Оля с китайской лапшой вместо прически, хаха!», «Смените стилиста, это уже даже не смешно. Грустно в 35 так выглядеть, даже если это съ`мки», «Какая безвкусица!», «На видео одно лицо, на фото другое», «Лапшичку прихватила», «Сколько порций доширака у тебя на башке?», «Девушка-ролтон», написали в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова не исключает, что может уйти в политику после того, как реализует планы на телевидении, сцене и в музыке. Поющая ведущая призналась, что у неё большие планы на будущее.