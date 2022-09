Группа «Тату» воссоединилась и дала концерт в Минске

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина и Юлия Волкова (слева) выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске

Музыкальная группа t.A.T.u воссоединилась спустя шесть лет после распада на время концерта в Минске, сообщает «Комсомольская правда». Участницы коллектива Лена Катина и Юлия Волкова выступили на Ovion Show на стадионе «Динамо» 3 сентября. Отмечается, что известные лесбийским образом артистки на сцене обошлись без поцелуя.

Во время выступления «татушки» исполнили всего три хита — «Не верь, не бойся, не проси», All the Things She Said и «Нас не догонят», а на сцену они выехали на крыше бензовоза, как в культовом клипе к песне «Нас не догонят».

В начале 2000-х группа получила мировую популярность. В 2003 году певицы представляли Россию на «Евровидении» и заняли третье место. Официально группа распалась в 2011 году. С этого момента Лена и Юлия начали строить сольные карьеры.

Последнее совместное появление девушек датировано декабрем 2016, они вместе с «Непоседами» спели на юбилее коллектива, в котором обе начинали карьеру.

В феврале 2020 года Волкова прошла реабилитационный курс после новой операции, сделанной для восстановления голоса. В 2012 году она заболела раком щитовидной железы. Через четыре года врачи удалили опухоль, но операция прошла с осложнением: врач повредил ей голосовой нерв.

Ранее Волкова рассказала свою версию творческого разрыва с Катиной после воссоединения дуэта. По ее словам, повзрослевшие певицы попросту не сошлись характерами.