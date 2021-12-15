«Гриша — парень эмоциональный»: экс-продюсер Лепса рассказал о нраве певца

Первый и единственный продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский рассказал, каким на самом деле является певец. Композитор проработал с артистом десять лет, он является автором известных хитов: «Натали», «Я слушал дождь» и других, сообщает KP.RU.

В 2006 году Кобылянский и Лепс перестали сотрудничать, но нрав артиста продюсер знает очень хорошо. По словам композитора, нрав у Лепса очень крутой и в его жизни происходили разные периоды.

Гриша — парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Было время в начале пути, когда он пил — в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь, — рассказал бывший соратник певца.

Кобылянский уверен, что развод певец переживает тяжело и больно и вряд ли хочет разрушать семью. Поэтому слова о том, что «люди просто пожелали друг другу счастья и разошлись» — не про Лепса. Хотя сам артист может заявлять, что у него всё хорошо.

Да, Гришка этакий Д’Артаньян — склонен к браваде, может уверять, что у него всё прекрасно. Но я не исключаю, что он не хочет разводиться и на самом деле переживает, — сказал продюсер.

Ранее пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста в Москве и обращении за помощью к психиатру. Представитель музыканта добавил, что сейчас Лепс готовится к воскресному концерту.