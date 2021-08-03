«Гримаса устрашающая»: ведущий оценил улыбку Бузовой

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили оценил улыбку певицы и экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Он поделился воспоминаниями о встрече с ней на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Я видел её улыбку. Мне кажется, что это гримаса устрашающая. Я был отделён от неё десятью шагами, и мне казалось, что она вот-вот проклянёт меня, — заявил он.

Отар вспомнил, что в последний раз виделся с певицей на съёмках проекта «Бородина против Бузовой» телеканала ТНТ. По мнению ведущего, Бузова с подозрением относится к «каждому жесту социума». Исключение — если он не связан с её преданными фанатами, сказал он. Шоумен полагает: певица заранее считает, что все вокруг её ненавидят.

Это девочка, совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы, — сказал ведущий.

Кушанашвили является ведущим и колумнистом. Называет себя «антипублицистом». Широкую известность он получил как фронтмен программы «Акулы пера», которую продюсировала Елена Демидова. Позднее он также был ведущим развлекательных музыкальных передач, среди которых «Партийная зона», «Диск-канал», «Большой куш» и «Время-деньги».

Ранее сообщалось, что в Московском художественном академическом театре имени Горького ответили на слухи о бойкоте актёров из-за роли Бузовой. Кто объявил этот бойкот, когда, в каком это было представлено виде, театр не в курсе, хотя бы потому, что все в отпуске.

Известно, что экс-ведущая «Дома-2» будет и дальше исполнять роль Беллы Шанталь в постановке МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». В ближайшее время с певицей будет заключён новый контракт, а позже — названы даты следующих спектаклей.