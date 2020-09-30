Лепс закрыл кулинарную лавку в центре Москвы из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/8f7a1a44-03c0-11eb-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Лепс/facebook.com

Российский певец Григорий Лепс, который также занимается предпринимательством, был вынужден закрыть свою кулинарную лавку на Пятницкой улице из-за убытков на фоне пандемии коронавируса.

Заведение было открыто год назад. Оно специализировалось на выпечке и десертах и ориентировалось на средний ценовой сегмент, сообщает StarHit.

Сотрудники лавки сообщили, что предприятие не приносило больших доходов, но во время самоизоляции столкнулось с большими убытками из-за простоя и оплаты недешёвой аренды в центре Москвы.

На открытии заведения Лепс угощал выпечкой представителей российского шоу-бизнеса, в том числе Филиппа Киркорова, Александра Панайотова, Cygo и других.

На кого ориентировано заведение? На нормальных людей, со средним уровнем достатка. Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то 80–100. Считаю, что это нормальные цены. Всё недорогое, но очень качественное. Сам больше всего люблю пирожки с ливером. Планируем ещё расширять ассортимент. Может быть, подумаю о создании ещё нескольких таких лавок, — говорил он год назад.

Сейчас у Лепса есть собственная линия очков и ювелирных украшений, своя линейка алкогольной продукции, производство фермерских продуктов и несколько ресторанов.

Ранее NEWS.ru писал, что Григорий Лепс предложил создавать государственные комиссии, которые бы определяли мастерство артистов.