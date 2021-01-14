Грачевский перед смертью нелестно отзывался о второй жене

https://static.news.ru/photo/31c0429c-56ff-11eb-9075-fa163e074e61_660.jpg Анна Грачевская Фото: anna_grachevskaya/instagram.com

Скончавшийся от коронавируса Борис Грачевский незадолго до смерти рассказал о своём отношении ко второй жене Анне.

По словам худрука «Ералаша», у него нет обид на бывшую жену, хотя ему было неприятно, что после развода та решила оставить его фамилию.

Слежу только за судьбой своей дочки. При встрече с бывшей женой, конечно, мы не отворачиваемся, но мне её жизнь совершенно не интересна. Как и ей моя, насколько я понимаю. И слава богу, — рассказывал Борис Грачевский.

Он также отмечал, что ему очень повезло с третьей женой — актрисой Екатериной Белоцерковской, которая младше его на 35 лет. Она подарила ему сына Филиппа, которому нет ещё и годика, пишет Teleprogramma.pro.

Борис Грачевский умер вечером 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. До последнего дня он верил, что справится с болезнью, хотя врачи два раза вводили его в искусственную кому.

Анна Грачевская была второй жена худрука тележурнала. Они были в браке с 2010 по 2014 год, у них в 2012 году родилась дочь Василиса. Вместе с мужем Анна Грачевская снялась в «Ералаше» в серии № 268 «Крик». Там Грачевский сыграл главную роль, она исполнила эпизодическую роль медсестры.

Как передавал NEWS.ru, известие о смерти бывшего мужа настолько потрясло её, что она написала сообщение на фоне чёрного квадрата: «Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!»