Гоша Куценко рассказал о встрече с НЛО

https://static.news.ru/photo/70c19994-a329-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр Гоша Куценко рассказал, как снял на видео яркие объекты, летящие в небе. По его словам, это были НЛО.

Куценко также спросил у своих подписчиков в Instagram, видели ли они то же самое, что и он, а если нет, то встречались ли они когда-нибудь с НЛО.

Причём некоторые фанаты поддержали звезду и заявили, что видели пришельцев.

Я видела, и не только я. Но другие люди меня убеждают, что это что-то другое, — написала одна из подписчиц.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.

Как писал NEWS.ru, российские эксперты оценили показанные Пентагоном видео с неопознанным летающим объектом в небе. Одни видят в этом тенденцию по раскрытию информации, другие — фальсификацию.