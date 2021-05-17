«Горжусь»: Алсу показала играющих на рояле дочерей

https://static.news.ru/photo/8a8c029c-b714-11eb-b626-96000091f725_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Певица Алсу продемонстрировала подписчикам в Instagram таланты двух подросших дочерей Сафины и Микеллы. Она показала, как девочки играют на рояле. Их музыкальные способности высоко оценили поклонники звезды.

Артистка опубликовала два видео с игрой каждой дочери по отдельности. Девочки сидят в роскошной гостиной за роялем белого цвета.

Горжусь! — написала Алсу.

Поклонников артистки восхитили навыки Сафины и Микеллы. Они оценили талант и трудолюбие девочек, подчеркнув, что других детей Алсу и быть не могло.

Очень красивое исполнение! Это труд и усердие, долгие часы тренировок, — отметила одна из подписчиц.

Фанаты также выразили Алсу благодарность за воспитание дочек и пожелали семье здоровья и счастья.

Ранее Алсу поделилась в Instagram видео, на котором танцует вместе со своей младшей дочерью Микеллой. Подписчики отметили, что артистка выглядит моложе. На кадрах мать и дочь танцуют под зажигательную песню. Микелла одета в серую толстовку и светлую футболку, а Алсу — в чёрную футболку и красную кепку.