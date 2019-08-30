Американская певица Кристина Агилера была замечена в одном из культовых московских клубов. Зарубежная поп-дива появилась там в компании сразу нескольких мужчин, которые зажигали под её же песни. Очевидцы, по всей видимости, удивлённые появлению звезды в столице, сняли её на видео и выложили в Сеть.
По данным издания
Ранее, как писал News.ru, Кристина Агилера и ведущий вечернего ТВ-шоу Джимми Фэллон выступили в нью-йоркском метро. Акция была приурочена к выходу нового альбома певицы Liberation. Собравшиеся на платформе зеваки сначала не узнали звёзд из-за тёмных очков и широкой одежды. Потом знаменитости разоблачили себя перед публикой и исполнили композицию Fighter из репертуара певицы, сорвав овации.