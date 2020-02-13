https://static.news.ru/photo/5c5ed652-4ef0-11ea-859d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Очередной выпуск программы «Док-ток» на Первом канале был посвящён обсуждению коронавируса. Ксения Собчак и второй ведущий передачи Александр Гордон рассуждали об эффективности медицинских масок. Одно из таких средств защиты Гордон подарил Собчак со словами «вообще лица не видно, что хорошо».

Ведущий рассказал, что маски бывают марлевые, угольные и наконец продемонстрировал ещё одно изделие розового цвета, которое, по его словам, очень подходит Собчак.

А есть ещё одна уникальная маска. Я хотел Ксении Анатольевне сделать подарок — вот эту, розовую. Эластичная фешен-маска многоразовая. Это чудо до эпидемии стоило 45 рублей, а сейчас стоит 500. Ксения Анатольевна, это вам! — заявил ведущий.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни за что не пошла бы на новое шоу Ксении Собчак. Своё решение она аргументировала тем, что она не ходит к людям, которых она «не уважает». Об этом дипломат заявила на видео, появившемся в Telegram-канале Тины Канделаки.