https://static.news.ru/photo/c8bbbc36-bf7e-11e9-84e1-fa163e074e61_660.jpg Хафтор Бьернссон Фото: HafthorBjornsson/facebook.com

Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой. Трюк был снят перед концертом музыканта в Исландии.

Ролик Бьернссон выложил на своей странице в Instagram .

Как заявил актёр, Эд Ширан сам попросил его об этом. Также Бьернссон добавил, что часто сталкивается с подобными просьбами, но не всегда их выполняет.

Как писал News.ru, ранее Хафтор Бьёрнссон рассказал, что смог сыграть в популярном сериале «Игра престолов» благодаря Facebook.