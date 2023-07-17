Голди Хоун рассказала, почему 40 лет не выходит замуж за Курта Рассела CNN: Голди Хоун не вышла замуж за Курта Рассела из-за страха развода

Фото: TLeopold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голди Хоун и Курт Рассел

77-летняя американская актриса Голди Хоун рассказала, почему не оформила официальный брак со своим партнером Куртом Расселом после 40 лет отношений. Главная причина — «уродливые и болезненные» истории разводов коллег, которые глубоко ранили супругов и их детей, передает CNN. По словам Хоун, «когда люди начинают делить имущество, это всегда некрасиво».

Отвечая на вопрос журналиста, почему они с Куртом Расселом до сих пор не женаты, Голди Хоун сообщила, что у них никогда не было такой идеи.

Почему мы вообще должны пожениться? Разве не лучше поставить вопрос так? Ранее мы оба были в браке, но поняли, что большинство разводов превращаются в большой бизнес. Когда люди начинают делить имущество, это всегда некрасиво. Большинство разводов не доставляют людям радости и удовольствия, это факт, — сообщила актриса.

Голди до сих пор не уверена, что проведет с 72-летним Расселом остаток своих дней. По ее словам, отношения — это всегда трудности и сюрпризы.

В конечном итоге важно оставаться независимыми людьми с независимым мышлением, чтобы вы могли держаться за себя. Мне нравится идея, что я могу просыпаться утром и каждый день принимать решения, хочу ли я быть здесь, — призналась актриса.

Голди Хоун и Курт Рассел начали встречаться в День всех влюбленных в 1983 году и прожили вместе 40 лет. У пары есть совместный сын Уайатт Рассел, а также дети от предыдущих браков: Кейт Хадсон, Оливер Хадсон и Бостон Рассел.

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