«Голая» вечеринка Ивлеевой 27 января: где сейчас «отмененные» артисты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Некоторые участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой покинули Россию после скандала. Где они сейчас, чем занимаются, кто не уехал?

Где сейчас Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров улетел из России в США на фоне отмены выступлений из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Как сообщалось, певец вместе с уроженцем Донбасса Максимом Ситником, который с недавних пор является концертным директором исполнителя, посетил шоу Мадонны в Нью-Йорке.

Киркорова сфотографировали возле спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января состоялся концерт культовой артистки. Поп-король держал в руках пакеты с символикой американской певицы.

Кроме того, Киркоров из США поздравил с юбилеем актера Александра Петрова, которому 25 января исполнилось 35 лет. В социальной сети певец опубликовал сторис из смонтированных совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».

На настоящий момент неизвестно, когда Киркоров вернется в Россию и какие у него творческие планы в связи с отменой его концертов и телесъемок из-за «голой» тусовки.

Где сейчас Лолита

Певица Лолита Милявская 24 января заявила, что не уедет работать за границу после отмены своих концертов в России. В беседе с изданием «Ридус» артистка объяснила, что ей комфортно в РФ, а на Украине и в Европе ее давно запретили.

Она добавила, что и до этого редко покидала Россию. Теперь же, отметила Лолита, у нее нет даже технических и экономических возможностей для зарубежного турне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лолита Милявская

Где сейчас Анна Асти

Анна Асти уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне, сообщал StarHit со ссылкой на инсайдера из близкого окружения певицы. По данным издания, операцию провели в начале января, как и планировалось, и она прошла успешно. Источник уточняет, что Асти диагностировали редкую болезнь — синдром Келлера.

StarHit также подчеркивал, что отъезд Асти из России никак не связан с ее «отменой» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Вскоре артистка намерена вернуться в Россию и продолжить работу.

26 января Асти впервые за несколько недель обратилась к своим подписчикам в соцсетях, заявив, что вернется на сцену через месяц-полтора. По словам певицы, сейчас она в отпуске и восстанавливается после операции.

«Привет, мои дорогие! Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — рассказала Асти.

Где сейчас Ивлеева

Новогодние праздники организатор «голой» вечеринки провела с родными и близкими в Петербурге, а после каникул вернулась в Москву решать насущные проблемы, связанные со скандальным мероприятием.

Предположительно, Россию Ивлеева не покидала. Тем не менее ходили слухи об ее отъезде в ОАЭ: Telegram-канал «Это еще не конец» указывал, что она улетала в Дубай и перевела туда крупные денежные суммы. Последний раз она выходила на связь с подписчиками 21 января, когда выразила соболезнования по поводу обстрела Донецка, в результате которого погибли около 30 человек, в том числе дети.

Где сейчас Глюкоза

В начале января певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) покинула Россию и отправилась отдыхать на Сейшелы, о чем сообщила подписчикам в своих социальных сетях.

Достоверно неизвестно, вернулась ли артистка в Россию. Однако 23 января она писала в Telegram-канале, что побывала в гостях у своей бабушки, которой скоро исполняется 93 года. Глюкоза добавила, что ее семья готовится отмечать это праздничное событие.

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