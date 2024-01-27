Некоторые участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой покинули Россию после скандала. Где они сейчас, чем занимаются, кто не уехал?
Где сейчас Киркоров
Народный артист России Филипп Киркоров улетел из России в США на фоне отмены выступлений из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Как сообщалось, певец вместе с уроженцем Донбасса Максимом Ситником, который с недавних пор является концертным директором исполнителя, посетил шоу Мадонны в Нью-Йорке.
Киркорова сфотографировали возле спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января состоялся концерт культовой артистки. Поп-король держал в руках пакеты с символикой американской певицы.
Кроме того, Киркоров из США поздравил с юбилеем актера Александра Петрова, которому 25 января исполнилось 35 лет. В социальной сети певец опубликовал сторис из смонтированных совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».
На настоящий момент неизвестно, когда Киркоров вернется в Россию и какие у него творческие планы в связи с отменой его концертов и телесъемок из-за «голой» тусовки.
Где сейчас Лолита
Певица Лолита Милявская 24 января заявила, что не уедет работать за границу после отмены своих концертов в России. В беседе с изданием «Ридус» артистка объяснила, что ей комфортно в РФ, а на Украине и в Европе ее давно запретили.
Она добавила, что и до этого редко покидала Россию. Теперь же, отметила Лолита, у нее нет даже технических и экономических возможностей для зарубежного турне.
Где сейчас Анна Асти
Анна Асти уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне, сообщал StarHit со ссылкой на инсайдера из близкого окружения певицы. По данным издания, операцию провели в начале января, как и планировалось, и она прошла успешно. Источник уточняет, что Асти диагностировали редкую болезнь — синдром Келлера.
StarHit также подчеркивал, что отъезд Асти из России никак не связан с ее «отменой» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Вскоре артистка намерена вернуться в Россию и продолжить работу.
26 января Асти впервые за несколько недель обратилась к своим подписчикам в соцсетях, заявив, что вернется на сцену через месяц-полтора. По словам певицы, сейчас она в отпуске и восстанавливается после операции.
«Привет, мои дорогие! Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — рассказала Асти.
Где сейчас Ивлеева
Новогодние праздники организатор «голой» вечеринки провела с родными и близкими в Петербурге, а после каникул вернулась в Москву решать насущные проблемы, связанные со скандальным мероприятием.
Предположительно, Россию Ивлеева не покидала. Тем не менее ходили слухи об ее отъезде в ОАЭ: Telegram-канал «Это еще не конец» указывал, что она улетала в Дубай и перевела туда крупные денежные суммы. Последний раз она выходила на связь с подписчиками 21 января, когда выразила соболезнования по поводу обстрела Донецка, в результате которого погибли около 30 человек, в том числе дети.
Где сейчас Глюкоза
В начале января певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) покинула Россию и отправилась отдыхать на Сейшелы, о чем сообщила подписчикам в своих социальных сетях.
Достоверно неизвестно, вернулась ли артистка в Россию. Однако 23 января она писала в Telegram-канале, что побывала в гостях у своей бабушки, которой скоро исполняется 93 года. Глюкоза добавила, что ее семья готовится отмечать это праздничное событие.
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