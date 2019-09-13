https://static.news.ru/photo/0f63a37a-d4ff-11e9-9837-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Чехова Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова шокировала поклонников эпатажным фото. Совершенно обнажённая светская львица позирует верхом на коне.

Снимок опубликован в Instagram Чеховой, он сопровождается стихотворением собственного сочинения. Чехова отмечает, что это не только её самое откровенное фото, но и самые откровенные строчки.

Телеведущая пишет, что наслаждается свободой, пока она не замужем, потому что её будущий супруг может запретить ей публиковать такие фото.

Поэтому пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнажёнными картинками. Кто знает, какая из них будет последней, — написала селебрити.

Мужчины от снимка пришли в полный восторг, а вот женщины не поняли, как можно голой залезть на коня, — это крайне не гигиенично.

Я все-таки надеюсь, что на вас были нюдовые трули, ибо голой елозить по коню как-то негигиенично, — заметила одна из подписчиц.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фото в постели со своей близкой подругой в нижнем белье. Знаменитость выложила снимок в Instagram в честь дня рождения девушки.