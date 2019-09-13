Телеведущая Анфиса Чехова шокировала поклонников эпатажным фото. Совершенно обнажённая светская львица позирует верхом на коне.
Снимок опубликован в Instagram Чеховой, он сопровождается стихотворением собственного сочинения. Чехова отмечает, что это не только её самое откровенное фото, но и самые откровенные строчки.
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НОВЫЙ СТИХ. *** Мне бы втянуть этот зАпах, до глубины ноздрей. Вкуса печеных яблок- кожи твоей. Уткнуться бы носом в подмышку, Зажать твоё тело в тиски... Заставить стонать и просить передышку, Страстью кормить с руки! Мне бы глаза твои так близко, Чтобы сливались в одно зрачки. Входить в твои потайные мысли, Внутри себя ощущая толчки. Рукой по виску, стуком сердца в живот, До костей выедая твою тоску, Выдыхать тебе Счастье в рот! Мне бы нежности твоей графин. По капле в себя вливая, И молча, (ведь все проблемы, когда мы с тобой говорим) Смотреть на тебя, засыпая. Любить тебя даже во сне, отнимая у чёрствой Вселенной, Что наяву разводит нас по Земле. По разным углам, как наказанных или пленных. Мне бы принципы все свои сдать в утиль, Все «но» послать к черту, все страхи отбросить. Мы могли бы в обнимку лежать, но сидим по углам своим... в куче немых вопросов. #анфисиныстихомысли P.S. Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех что у меня есть. Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками Кто знает, какая из них будет последней За шикарное фото спасибо моей гениальной @bulavina
Телеведущая пишет, что наслаждается свободой, пока она не замужем, потому что её будущий супруг может запретить ей публиковать такие фото.
Поэтому пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнажёнными картинками. Кто знает, какая из них будет последней, — написала селебрити.
Мужчины от снимка пришли в полный восторг, а вот женщины не поняли, как можно голой залезть на коня, — это крайне не гигиенично.
Я все-таки надеюсь, что на вас были нюдовые трули, ибо голой елозить по коню как-то негигиенично, — заметила одна из подписчиц.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фото в постели со своей близкой подругой в нижнем белье. Знаменитость выложила снимок в Instagram в честь дня рождения девушки.