Гном Гномыч попросил прощения у Давы за обнимания с Бузовой

https://static.news.ru/photo/8f2e953a-34ba-11eb-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, выложил в Instagram видео с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

На представленных кадрах Бузова хвалит и обнимает мальчика. В то же время Гном Гномыч вместе со своей мамой, продюсером Яной Рудковской, приглашает певицу на каток в академию отца.

В настоящее время Бузова участвует в проекте «Ледниковый период». Во время беседы с Гном Гномычем телеведущая даже продемонстрировала свои навыки.

Наконец-то мы встретились, Оля. Готовим огонь. Дава, прости! — написал Гном Гномыч в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномыч опубликовал в Instagram видео, на котором он сидит в постели перед столиком с бутербродом, суши и разными фруктами. Его мама за кадром прокомментировала питательный завтрак маленького фигуриста и назвала его «королевским».