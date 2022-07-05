Газманов пожаловался на мошенников, обманывающих пенсионеров от его имени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Олег Газманов

Российский эстрадный певец Олег Газманов заявил, что не принимал участия в рекламе чудо-геля от артроза, а под его именем на самом деле скрываются мошенники, сообщил он «Московскому Комсомольцу» . Артист считает, что за преступлениями могут стоять граждане Украины.

Я обращался в правоохранительные органы, и они обнаружили, что «ноги растут» из Украины, поэтому с ними не могут ничего сделать. Но это обнаружили еще пару лет назад, до начала специальной военной спецоперации. Я очень огорчен, что люди попадаются на такие уловки. Причем внешне аферисты делают все очень правдоподобно: вот фотография, вот Газманов, — рассказал певец.

Он вспомнил, что ранее аферисты пытались использовать его образ для рекламы средства от кожных болезней. Певец предупредил, что всю информацию, которая появляется не на его официальном сайте, можно считать фейком.

В 2020 году Олег Газманов обратился в правоохранительные органы после того, как наткнулся в интернете на публикацию под заголовком: «Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье! Лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России!». При этом Газманова больше всего возмутил тот факт, что в ложном интервью он жалуется на здоровье. В ответ на это артист отметил, что суставы у него ни разу в жизни не болели.