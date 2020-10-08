«Никто не помогает»: Газманов пожаловался на финансовые проблемы артистов

https://static.news.ru/photo/f47d920e-096f-11eb-875d-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: oleggazmanov/instagram.com

Певец Олег Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. По словам музыканта, у него больше нет возможности полноценно содержать свою многочисленную команду — музыкантов, звукорежиссёров, технический персонал.

Он посетовал на то, что все думают, будто звёзды купаются в деньгах. Однако, заверил артист, тех, кто смог заработать на безбедную жизнь, не так уж и много. Но даже этим артистам надо платить своим коллективам даже во время творческого простоя.

У меня, например, работает 17 человек, я их всех «кормлю». Но я не могу их «кормить», когда нет работы. А куда им деваться? И это ведь настоящие профессионалы, — цитирует Газманова KP.RU.

Он подчеркнул, что ему и его коллегам по сцене «никто не помогает», обрекая на умирание целую индустрию.

Певец уточнил, что только у него были отменены более 100 концертов. При этом, по его словам, какого-либо резервного бизнеса у него нет.

Ранее о бедственном положении артистов говорили и другие представители шоу-бизнеса. Одним из главных «жалобщиков» считается музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который неоднократно говорил о катастрофическом положении в отрасли. Как писал NEWS.ru, он ранее заявлял, что оценивает «потери в десятки миллиардов», ожидая, что через полгода многие его коллеги пополнят ряды безработных.