Гавр объяснил свой уход из Comedy Club

https://static.news.ru/photo/e6d1e074-72c4-11eb-9fa4-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/gavrtv

Гавриил Гордеев (Гавр) ушёл из Comedy Club, потому что выбрал семью, а не гастроли. Гавр был резидентом Comedy Club с 2006 по 2009 год.

У меня семья жила совсем в другом режиме. Мне это было сложно осознавать. Когда старшие уже пошли в школу — если бы я работал на гастролях, корпоративах или концертах, а они обычно проходили на выходных или поздно вечером, то я бы их не видел. Именно поэтому я поменял режим существования — на нормальный, — сказал Гавр порталу Teleprogramma.pro.

Комик уточнил, что в 2009 году сомневался, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с актёрской карьерой.

Ранее NEWS.ru писал, что Гарик Харламов в интервью Гарику Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на Comedy Club. Харламов в шутку ответил, что его гонорар равен семи миллионам долларов в месяц, а Павла Воли — четырём.