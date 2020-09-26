Гарик Харламов устроил шуточный «гив» в своём Instagram

https://static.news.ru/photo/71fc6286-002f-11eb-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Шоумен Гарик Харламов высмеял тенденцию дарить подарки в Instagram. Он устроил шуточный «гив», для победы в котором необходимо подписаться на всех Иванов из числа его подписчиков, поставить на звук смс-оповещений свою отрыжку, купить двухкомнатную квартиру и переписать её на него, а также придумать рифму к имени Антон.

«Победителями» могут стать сразу 22 человека. Среди «призов» камень из почки лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 50 тысяч рублей в долг от Харламова, подарочный набор дисков с сериалом «Кадетство», бывшее в употреблении мороженое, чек из супермаркета, пуская коробка из-под бургера, пустое гнездо утконоса и коровий подбородок.

Наконец-то начинаю свой первый гив только для моих подписчиков. Каждый участвующий в этом грандиозном событии имеет возможность выиграть <...> Истинный рай бесплатного и необходимого! <...> Чтобы выиграть всё это — тебе необходимо в комментариях написать более оригинальный приз, — написал артист.

Ранее юморист Гарик Харламов с помощью специального приложения для смартфонов создал изображения детей, которые могли бы родиться у него с другими знаменитостями. Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков», сообщал NEWS.ru.