Харламов показал, как выглядели бы его дети от Гузеевой и Батрутдинова

https://static.news.ru/photo/e914e89e-e43b-11ea-8623-fa163e074e61_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Юморист Гарик Харламов с помощью специального приложения для смартфонов создал изображения детей, которые могли бы родиться у него с другими знаменитостями.

Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей, он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков».

Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое-кого... Листайте, — подписал пост Харламов.

Подписчиков шутка повеселила, но многие заступились за Гузееву и предположили, что шоумен неровно дышит к телеведущей, поэтому постоянно её «троллит».

Гарик, почему Гузеева всегда страдать должна? — спросил один из фолловеров, но не дождался ответа.

Как писал NEWS.ru ранее, российская эстрадная певица Алла Пугачёва с помощью специального приложения продемонстрировала подписчикам, как будет выглядеть её дочь Лиза Галкина в 16 лет.