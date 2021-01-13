Галустяна в шутку обвинили в людоедстве из-за публикации в социальной сети

https://static.news.ru/photo/070c2c3c-55a6-11eb-9fda-fa163e074e61_660.jpg Михаил Галустян Фото: instagram.com/m_galustyan

Знаменитый российский шоумен Михаил Галустян опубликовал в Сети новое фото. Артист показал, как выглядит в последнее время — изрядно располневшим. Подписчики с юмором отнеслись к свежему снимку кумира.

Пора заняться собой. Или так норм? — написал комик под постом на своей официальной странице в Instagram.

В комментариях поклонники начали шутить, называя Михаила «квадратом», похожим на главу Чечни Рамзана Кадырова. Некоторые предположили, что Галустян «заразился» от Гарика Харламова. Последнего коллеги по цеху также иногда упрекали за физическую форму.

Гаригустян Бульдог Харламов.

Оу, оливье всё-таки сделал своё чёрное дело.

Походу и сосед был съеден.

Часть комментаторов усомнились в подлинности фото, назвав снимок обычным фотошопом. Накануне российский актёр Иван Янковский рассказал о сцене секса с актрисой Кристиной Асмус из нашумевшего фильма «Текст», вышедшего осенью 2019 года. Артист добавил, что зрители должны понимать, что «Текст» — это всего лишь кинокартина.

Ранее актриса Кристина Асмус сообщила, что её не раз упрекали в смелом поведении, которое, по мнению части аудитории, недопустимо для жены и матери. В частности, возмущение хейтеров вызывали смелые роли. Актриса с юмором относится к нападкам и нередко сама провоцирует публику странными или откровенными снимками, передавал NEWS.ru.