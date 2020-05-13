Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пелагея на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись, на которой её дочь Таисия восхищённо слушает композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы. Сама дива посмотрела эту запись и до слёз умилилась реакцией ребёнка.

На кадрах видно, как Таисия сидит перед экраном, раскрыв рот, и слушает пение Герзмавы. Ребёнок внимательно вслушивается в вокал оперной дивы и приговаривает: «Какая песня! Какая песня!». Гирзмава не смогла...