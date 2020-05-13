Шоу-бизнес

Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест

10:12, 13 мая 2020
Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин поделился в соцсети очередным домашним видео. В условиях самоизоляции он придумал для шестилетних близнецов Лизы и Гарри квест с преодолением полосы препятствий, изготовленных из подручных средств. Дети с удовольствием взбирались на стулья, перепрыгивали через палку и обегали предметы мебели.

У нас домашняя эстафета с препятствиями, — подписал видео в Instagram Галкин.

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Как писал NEWS.ru, ранее Галкин выложил в Сеть кадры домашнего празднования Пасхи. На видео Лиза и Гарри по ролям прочитали стихотворение Андрея Усачёва, позже к ним присоединилась Алла Пугачёва, и они хором поздравили всех с Пасхой. Поклонники звёздного семейства оставили много восторженных комментариев: «Прелесть!», «Красота неописуемая!», «Лапушки маленькие! Замечательные детки!».

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