Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест

https://static.news.ru/photo/e4077ea8-6e56-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpgМаксим ГалкинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юморист Максим Галкин поделился в соцсети очередным домашним видео. В условиях самоизоляции он придумал для шестилетних близнецов Лизы и Гарри квест с преодолением полосы препятствий, изготовленных из подручных средств. Дети с удовольствием взбирались на стулья, перепрыгивали через палку и обегали предметы мебели.
У нас домашняя эстафета с препятствиями, — подписал видео в Instagram Галкин.
Как писал NEWS.ru, ранее Галкин выложил в Сеть кадры домашнего празднования Пасхи. На видео Лиза и Гарри по ролям прочитали стихотворение Андрея Усачёва, позже к ним присоединилась Алла Пугачёва, и они хором поздравили всех с Пасхой. Поклонники звёздного семейства оставили много восторженных комментариев: «Прелесть!», «Красота неописуемая!», «Лапушки маленькие! Замечательные детки!».