Галкин опубликовал видео домашнего празднования Пасхи

Кадрами домашнего празднования Пасхи поделился со своими поклонниками юморист Максим Галкин. На видео шестилетние близнецы Лиза и Гарри по ролям прочитали стихотворение Андрея Усачёва, позже к ним присоединилась Алла Пугачёва и они хором поздравили всех с Пасхой.
Христос Воскрес! — подписал видео в Instagram Галкин.
Поклонники звёздного семейства оставили много восторженных комментариев: «Прелесть!», «Красота неописуемая!», «Лапушки маленькие! Замечательные детки!».
Как писал NEWS.ru, ранее Максим Галкин вместе с детьми поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения. Знаменитой российской певице 15 апреля исполнился 71 год. В трёхминутном ролике Гарри и Лиза Галкины с цветами и воздушными шарами прочитали для Аллы Пугачёвой стихи, спели песню, подарили собственноручно изготовленный плакат, чем довели именинницу до слёз умиления.
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