Галкин опубликовал видео домашнего празднования Пасхи

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Алсу поддерживает связь со своими поклонниками теперь только в Instagram, радуя их новыми селфи во время карантина. На одном из снимков на ней была надета обыкновенная домашняя футболка, которая вызвала восторг у друга Пугачёвой дизайнера Игоря Гуляева.

Какая же ты красавица, Алсу, — написал Гуляев в комментариях к фото Алсу в Instagram. Как писал NEWS.ru, 36-летняя Алсу вместе с дочками, 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой, устроила импровизированные...