Галкин резко отреагировал на слухи о разводе с Пугачёвой

Юморист и телеведущий Максим Галкин не стал комментировать слухи о якобы разводе с певицей Аллой Пугачёвой. Информация о разладе в звёздной семье появилась в СМИ в последние дни.
Галкин тремя словами ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть слухи.
Делать мне нечего, —
заявилартист изданию «Говорит Москва».
Ранее NEWS.ru сообщал, что слухи о якобы разводе Галкина и Пугачёвой была вынуждена прокомментировать директор Пугачёвой Елена Чупракова. Она заявила, что поводов для беспокойства нет.
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