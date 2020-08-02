Шоу-бизнес

Галкин резко отреагировал на слухи о разводе с Пугачёвой

03:59, 02 августа 2020
Максим Галкин Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Юморист и телеведущий Максим Галкин не стал комментировать слухи о якобы разводе с певицей Аллой Пугачёвой. Информация о разладе в звёздной семье появилась в СМИ в последние дни.

Галкин тремя словами ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть слухи.

Делать мне нечего, — заявил артист изданию «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что слухи о якобы разводе Галкина и Пугачёвой была вынуждена прокомментировать директор Пугачёвой Елена Чупракова. Она заявила, что поводов для беспокойства нет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях