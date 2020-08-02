Галкин резко отреагировал на слухи о разводе с Пугачёвой

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Илья Авербух привёз свою избранницу Лизу Арзамасову на сборы в Крым. Пара неразлучна даже на занятиях школы фигурного катания, которые Авербух организовал в Симферополе.

Фигурист и актриса из сериала «Папины дочки» везде ходят вместе: в кафе, на набережной. Родители будущих спортсменов, которых тренирует Авербух, отметили, что в жизни Арзамасова «ещё миниатюрнее», чем в Instagram,...