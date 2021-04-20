Галкин раскрыл правду о «сбежавшей» со дня рождения Зайцева Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/23bbf922-a207-11eb-bcc9-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин впервые прокомментировал «побег» с супругой певицей Аллой Пугачёвой с вечеринки по случаю дня рождения модельера Вячеслава Зайцева. Торжество состоялось в начале марта.

По его словам, никакого спешного бегства не было. Артист и телеведущий отметил, что он и его супруга всегда дозируют своё пребывание на светских раутах.

Стараемся беречь себя, никогда не проводим на мероприятиях слишком много времени. <...> Посмотрели модельное шоу, после чего уехали, — рассказал Галкин в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В начале марта Зайцев организовал праздник по случаю 83-летия. Среди именитых гостей были замечены Лев Лещенко, Татьяна Михалкова, а также Галкин с Пугачёвой. Однако вскоре появилась информация, что люди из нынешнего окружения модельера организовали продажу билетов на торжество.

Якобы из-за этого, как сообщалось, Пугачёва в расстроенных чувствах покинула мероприятие, практически не притронувшись к еде.

Однако, как заверил Галкин, на день рождения его и супругу приглашал лично Зайцев, который сам позвонил певице. Шоумен подчеркнул, что их семья давно дружит с модельером и очень его уважает, поэтому якобы имевшее место «бегство» — лишь досужие сплетни.